Lehet-e ma bárhol nyíltan magyarul beszélni Romániában, vagy esetleg következményektől kell tartani?

Kolumbán Botond, 20 éves, diák

Diákként azt mondhatom, hogy Kolozsváron például elég nyíltan lehet magyarul beszélni, ráadásul gyakran lehet magyar szavakat is hallani az utcán, és a kulturáltabb románok is barátságosak. Volt rá példa, hogy helytelen romántudásom miatt megkülönböztettek, de a rendesebb románok inkább segítenek, és érdeklődnek is magyar szavak után.