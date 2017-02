Szekus módszerek és intézkedések

Az erdélyi magyar sajtóban az elmúlt héten futótűzként terjedt a hír, hogy a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium több diákjának a szüleit beidézte és tanúként hallgatta ki a korrupcióellenes ügyészség. A vádhatóságot többek között az érdekelte, hogy mit tudnak a katolikus iskola alapításáról, miért íratták ebbe az iskolába a gyerekeiket, illetve önként döntöttek-e így vagy mások sugallatára. Ráadásul a beidézetteket titoktartásra kötelezték, vagyis megtiltották nekik, hogy beszámoljanak az elhangzott kérdésekről és a rájuk adott válaszokról.

Megdöbbentő, felháborító és vérlázító, hogy egy magát demokratikusnak mondó európai országban a 21. században erre sor kerülhetett. Durván megsérti ugyanis az egyén alkotmány által is szavatolt jogát a családi élethez, lelkiismereti szabadsághoz, tájékoztatáshoz, valamint tanuláshoz. De zaklatás és megfélemlítés is a javából, mely a kommunizmus legsötétebb éveit idézi azok számára, akik kénytelenek voltak abban a vészkorszakban élni. Hiszen az eljárás módja és mikéntje azonos a hírhedt Securitate által annak idején alkalmazottal. A különbség csak annyi, hogy akkor a titkosrendőrség tisztjei vallatták és kényszerítették hite, elvei és meggyőződése feladására a jámbor román állampolgárt, most viszont ügyészek próbálják rávenni erre. Ráadásul törvényellenesen és jogtalanul. Ezt pedig megengedni bűn, eltűrni gyávaság!

Megengedhetetlen az ilyen magatartás, mert 1989 decemberében nem azért kockáztatták és áldozták fel tömegek az életüket, hogy 27 év elteltével gyermekeik ugyanazokkal a visszaélésekkel, igazságtalanságokkal és hatalmi packázásokkal szembesüljenek, melyeknek ők is szenvedő alanyai voltak. Ugyanakkor tűrhetetlen is, hiszen aláaknázza a jogállam alapjait, és olyanok kezébe helyezi a végrehajtói hatalmat, akik ennek gyakorlására senkitől sem kaptak felhatalmazást. Éppen ezért pártjainknak, politikusainknak és civil szervezeteinknek minden lehetséges helyen és fórumon tiltakozniuk kell a történtek ellen, az embe-reknek pedig utcára vonulni, ha erre kapnak felszólítást. Különben a járom újra a nyakunkba kerül.