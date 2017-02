Ki volt a kedvenc tanítványa, és miért?

Pénzes Ágnes, 37 éves, magyarirodalom-tanár

Szívesebben gondolkodnék kedvenc osztályokban, hiszen nehéz egy diákot kiválasztanom. Ha mégis muszáj, akkor olyan valakire gondolok, akinek láttam a szemében a csillogást. Aktív volt órán, hozzászólt a témához, mosolygott, jó volt ránézni, és igen, jó volt magyar irodalomból, és versenyzett is, mert rádolgozott. Egy, a többi művészeti ág felé is nyitott, érzékeny diák volt, akinek a kreatív írás is jól ment.