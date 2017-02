2. Kivételesen gazdag természeti adottságok

Társaságban kaptak össze pénzük befektetésének gondjával bajlódó vendégek egyszer fülem hallatára, s egyikük váltig állította, hogy a turisztikai fejlesztés és kiaknázás állandóan ismételgetett célja elhibázott dolog a mai Székelyföldön. Érveit arra építette, hogy a két megye úthálózata és az utak állapota nem kielégítő, a vendéglátás körülményei és kényelmi foka kezdetleges, az emberek nem igazán vendégbarátok, a kulturális kínálat szegényes, egyszóval több negatív, mint pozitív élménnyel lehet csak innen hazatérni akár egy polgáriasultabb viszonyokhoz szokott magyar, akár egy nyugati turistából indulunk ki. Az ellenérv nyilván úgy hangzott, hiszen az a napnyugati idegen éppen ezt az archaikusabb valóságot keresi, a régi faluképre kíváncsi, s persze mindenek előtt a domborzati és élővilágbeli változatosság vonzza.

Abban pedig párját ritkítja a székelyek földje, ezt még az amerikás „falusfeleink” is igazolhatják, pedig ők a szénbányák mélyétől az arizonai sivatagon át a New York-i Wall Streetig alaposan szemügyre vették a kontinensnyi országot a tengeren túl. Erről van szó: világrésszel vetekedhet-e „Góbéland”? Az egy tengerpart kivételével megtalálható benne majd minden, a zárt medencék sorának sík földje, a hegylábak falvak koszorúzta köre, a dombok és hegyvonulatok legváltozatosabb variációi, vulkáni és gyűrődéses hegyláncok, a havasi legelők és erdő borította hegyoldalak, túloldalon pedig az erdélyi medencére nyitott tágasabb tájegységek is.

Emlékszem, kemény valutáért Göröghont jártuk meg, és miután a kultúrcsodálat köde szemünk elől eloszlott, megdöbbentett az ország kietlen kőrengetege, a terméketlen sziklás tájak sokasága, melyen a növényzet csak nagy üggyel-bajjal tudta megvetni lábát és gyökerét. Hazatérve Brassó után ébredtünk rá arra, hogy Erdély a viruló zöld sziget minősítést ezerszeresen kiérdemli, és milyen igazságtalanság, hogy nem becsüljük valódi értéke szerint. Székelyföld ezen belül is külön érték, valóságos kvintesszenciája Erdélynek domborzati viszonyait illetően, ahol sűrítve megtalálható mindaz, amit a transzilván né­pek külön-külön élveznek és birtokolnak szűkebb környezetükben.