Ne fojtsa magába!

„Ugyan a felnőttek zöme torkig van már a zord időjárással, a gyerekek szemlátomást továbbra is örömüket lelik a télben. Erről tanúskodik a Vackor Napközi Otthon udvarán álló hóember is” – fogalmaz a fotót beküldő kézdivásárhelyi olvasónk.

• A magyar sajtó is miért terjeszti a PSD-propagandát a Cioloș által okozott 10 milliárdos hiányról? Nincs semmiféle hiány, annyi történt, hogy az uniós forrásokból kevesebbet hívtak le a tervezettnél. Ennek semmi kihatása nincs az idei költségvetésre.

• Meddig megy Magyarhermányban a disznóság? Ki az árulkodó, hogy olyanok fizetnek rá egy szekérnyi fára, akiknél hat gyermek van. Elveszik a láncfűrészt, a fát, esetleg a lovat és a szekeret is, és még hatalmas összegre büntetik, külön az erdészet, és külön a rendőrség. A másik lop, és éli világát, mert ő annyit lop, hogy abból juttat másnak is. Találjanak valami megoldást, bélyegezzenek a saját kaszálónkon, és adjanak cédulát, hogy legalább a sajátunkról ne kelljen lopnunk, hiszen fával tüzelünk mi is. Ne csak azok kapjanak cédulát és ingyen fát, akiknek semmi köze a hermányi erdőhöz!

• Szentgyörgyön mit tesz a polgármesteri hivatal, hogy ne kelljen nyakig kutyaürülékben járni? Vagy a kutyatartóknak nincsen kötelezettségük?

• Esztelneken nem csak a 32 éves vezet könyv nélkül, sokan ittasan traktoroznak, mert barátok a rendőrrel.