Ne fojtsa magába!

• Apropó, RCA-val rendelkező károsult: pár éve legalább 2 hetet vártam a szentgyörgyi szakemberre, aki végül nem érkezett meg. Aztán a kézdivásárhelyi Astra biztosító előtt készítettek fotókat az autómról, elküldtek javíttatni egy nyujtódi szervizbe, ahol gyorsan túlestek rajta, félmunkát végezve, amikor meg arról érdeklődtem, hogy mit foglal magába a biztosítás, mennyi a javításra szánt összeg, csak fenyegetőztek! Semmilyen papírt nem kaptam. Részben kikalapálták az autót, s a gitt olcsó… Feljelentést tettem az Astranál, iktatószám stb., de válaszra sem méltattak. „Teljes körű szolgáltatás önnek és autójának…”

• Igazán foglalkozhatna a képviseletünk a tűzifa gondjával is. Az erdő mellett lakunk, és nem tudunk méltányos áron fát vásárolni. Megérteném, hogy Konstancán nincs, no de itt?! Különben is ebben a térségben szinte 5 hónapig fűtünk, miért nem kapunk támogatást?

• Wass Albert utcáért tüntetni?! Olyan villanyszámlát kapunk, hogy a szemünk akad fel. Na, azért kellene tüntetni!

• Kell népszerűsíteni Székelyföldet a romexpón, jöjjenek csak bátran a román turisták, de aztán menjenek is haza!