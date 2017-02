Felelősek minden szóért

Hogyan beszélünk, milyen szavakat választunk? Sokszor a megfogalmazás fontosabb, mint a tartalom, amint egy szegényes, silány étel is kellemessé válik egy szépen megterített asztalon. A börtönökben pedig sok olyan, máskülönben szelíd, jóindulatú ember ül, aki egyszer nem bírta türtőztetni magát, amikor vérig sértették. Romokban az élete, talán a családjáé is, a sértegető meg él, mint Marci Hevesen… Borzasztó az a gyűlöletbeszéd, amely az internetes kommenteket jellemzi: érvelés helyett a másik fél ledorongolása. Csodálkozzunk, hogy közben fogyunk, iskolákat zárnak be, mert gyerek nincs, és aki elmehet, az elmegy? Mert „ott” megbecsülik az embert, nem, mint itt. Szavakban is!

„Feltörölte a padlót az ellenféllel a City” – adja hírül egy megnevezésre érdemtelen portál. Nos, tudósító uram, aki egy icipicit konyít a sporthoz, az hallott egy fair-playnek nevezett alapelvről, amely a versenyzők kölcsönös tiszteletét jelenti. A csalót – azt igen, az ókorban meg is korbácsolták. De a becsületesen küzdő legyőzött ellenfélről így beszélni egyszerűen nem szabad. Folytassam a sporttal: „Lapátra teszik Wengert, X-et, Z-t.” Nem, kérem, esetleg szerződést bontanak, netán elbocsátanak egy addig sikeres edzőt. A szemetet teszik lapátra.

„Nagy pofont kapott Merkel, Trump, Orbán”, folytathatjuk. Pofont? Van a politikában mocsokság elég, de legalább a diplomácia választékos nyelvezetével palástolják. Rejtő Jenőnél a pofozkodások viccesek, ám a sajtóban neveletlen otrombaság. Amikor meg azt olvasom, hogy „nagy pofont kapott Magyarország”, nem tudom, a felháborodás vagy az undor erősebb. De hát amikor némelyek képesek leírni, hogy Magyarország halszagú meg sörszagú, és olyan miniszterelnök is volt, aki számára nem a hazát jelentette, hanem egyszerűen egy k. országot…

„Birkanemzet a magyar” – nos, a leíró tényleg megérdemelne egy atyait… Jézus tanítása szerint ostobának nevezni embertársunkat már ok a törvényszéki eljárásra, semmi-embernek pedig a gyehenna tüzére, mert nem a mi dolgunk ezt eldönteni. Valamint számot fogunk adni minden szavunkért.

És még egy megjegyzés. Ha a világ legszebb nője lennék, és valaki dögösnek mondana, felképelném. Egy nő lehet csinos, bájos, csábos, vonzó, elragadó. A kikötők bűzös kocsmáinak lumpenmarcsái – azok talán dögösek.