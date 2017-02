Csorbítatlanul!

Dehogy téveszthető össze az anyák napjával az anyanyelv nemzetközi napja! Az előbbi ugye mindenekelőtt családi ünnepnek számít, utóbbi pedig politikai felhívó szereppel bíró emlékeztető egy olyan valóság létére, amely szerte a nagyvilágban sok helyen veszélyeztetett helyzetben van ma is. Esetenként hol a lassú megszűnés, a végleges eltűnés fenyeget népeket és általuk beszélt nyelveket, hol meg sokféle hátrányos megkülönböztetés, rejtett vagy nyílt kiszorítósdi elszenvedői egyes nyelvek és beszélőik, politikai játszmák és erőszakra épülő uralmi törekvések következtében.

Mégis egy közös vonás legalább érzékelhető a kalendarisztikus év e két, testületek, szervezetek által kijelölt napja esetében, ami például az anyák, illetve az anyanyelvek jelentőségének és védelmének–támogatásának a hangsúlyozásában nyilvánul meg. Egyiknek is, másiknak is szüksége van erre, s így a hozzájuk való bensőséges viszony is érthető. Kijár nekik a gondoskodó szeretet az egyes ember részéről…

Hivatalos nyelv a magyar az Európai Unióban anyaországunk státusának köszönhetően, viszont a kisebbségben élő (Kárpát-medencei) magyar a saját országában mint állampolgár nem mondhatja ezt el anyanyelvéről, sőt számtalan esetben, egészségügyben, közigazgatásban, igazságszolgáltatásban, oktatásügyben például azt tapasztalja, hogy még a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájában (Strasbourg, 1992) foglalt, az általa örökölt és beszélt nyelvvel kapcsolatos rendelkezések és ajánlások sem érvényesülnek teljes mértékben. Volt rá kísérlet az utóbbi években, egy-két országban, illetve van rá terv nálunk, hogy nem tartották vagy nem kívánják tiszteletben tartani mondjuk a magyar nyelv – hogy a charta fogalmait vagy megfogalmazásait idézzem – „földrajzi körzetét”, s ennek nyomán „a fennálló vagy később létesítendő közigazgatási felosztás” éppen eme „regionális vagy kisebbségi nyelv támogatásának akadályát” képezi, avagy fogja képezni…

A sokféle, méltatlan helyzet fenntartásához persze mi magunk is hozzájárulunk, azáltal például, hogy egy elsőosztályos gyermek tudását, képességét magyar anyanyelvű (!) tanítója immár nem nagyon jó, kitűnő, netán elégséges minősítéssel értékeli, hanem foárté binét, fébét vagy szátiszfökötort ad neki, s ezt mind szóban, mind írásban értésére (?) is adja alig hétéves, színmagyar környezetben élő tanulójának. Anyanyelv iránti hűségből és törődésből bizony ilyen esetben elégtelent vagy minősíthetetlent érdemelne az illető, de hogy következetes legyek ama torz nyelv- és észjáráshoz, azt kellene mondanom, hogy – nészátiszfökötort…

Az anyanyelvre is érvényesnek tekinthető, amit Petőfi tanácsolt öccsének édesanyjukat illetően, az, hogy „szeresd, tiszteld, imádd!” Végzetes dolog lenne ugyanis, ha vakon követnők a fogyasztói társadalom erőszakos nyomulását, haszonleső gyakorlatát az anyanyelv tekintetében. Fogyassz – biztatnak minden eszközzel –, válaszd az újabbnál újabb „generációkat”, és dobd el, amin túllépett az idő. Tudhatjuk viszont, anyanyelvünk mindig is kor- és időszerű volt, s emellett használat közben nemhogy értékét veszítené, mint egy farmernadrág, ellenkezőleg, alkalmassá válik bármely cél elérésére, amit beszélője maga elé tűz. Ez nem holmi eszköz, nem a veszélyes anyagok között és ilyen-olyan roncstelepeken van a helye!

A magyarul beszélő küldetéséről, ami anyanyelvét illeti, Kosztolányi Dezső fogalmazott világosan: ezt a rövid időre örökbe kapott nyelvet csorbítatlanul kell átadnunk utódainknak…