Történelmi tévedésben

A baj nem jár egyedül, a baj nem is járkál, hanem megvár. Beleszaladsz, avval annyi. Ha annyi. Ezt már a helyi rendőrség szobájában összegezte a tanár úr, nem is valami nagy nyugalommal.

A város utcái közül ezt a kettőt járta ma, a Vasile Goldișt meg a Nicolae Iorgát. A reklám rebbentette föl, hogy lehet ám olcsóbban is villanyáramot vásárolni a székely (többségi) városban egy másik cégnél, sőt, egy harmadiknál is. A nap ragyogón sütött már a színesben sarjadzó mellkasokban. Kedves és magyarul is tudó hölgy magyarázza a folyamatot: olcsóbb?

A tanár úr kislánykája mindössze hatéveske, benn üldögél az iroda egy székén, nézi a külső világot egy pogácsa mögül.

– Máris megyünk, édeske kislányka, a néni megmondta a dolgokat.

A Iorga utcában alig van mit látni az untig egyforma, dísztelen tömbházak között.

–Itt vagyok, kicsi lelkem, itt van apa, sétáljunk, aztán uccu haza.

Az utcanevek többnyire (nem jobbára) román vezérek, magyart gyűlölő román költők meg tábornokok fazonjairól csepegtek a székely megyeszékhelyre. De ha csak ennyit lenne kötelező megtanulni a román történelemből! Ez is megfordult a tanár úr fejében, de ott tipegett két ujját szorítgatván meleg kicsi kezével a pici lányka. És rontani, rontani tör rá a látvány. Másfél négyzetméternyi, gondosan megmunkált táblán a történelem másik véres vadhajtása, 2017-ben. Strada 23 August. Ez a nap volt a legragyogóbb az 1989-es műanyag-forradalomig, és most itt né, látod, 29 évvel az úgynevezett kommunista bukás után is fönn van!

Két turistabusz áll meg most éppen a tábla melletti szabad helyen. Idegenek, nézik a táblát. Hetvenen verődnek csoportba, az idegenvezető magyarul meg angolul tájékoztatja őket. A tanár úr hallgat, ismeri az angolt is. Megállnak többen a hetvenkét ember között, és egyre többen, ugyanis az idegenvezető magyarul magyarázza, mi is az az ünnepi utcanév, mely kiment divatból, de szellemiekben ma is őrködik.

Csapódik oda két rendőr, noha szabad téren a száz ember. És éppen Ferenczy tanárt célozzák meg.

– Mi ez a gyülekezés?! Oszolni! – Aztán a túloldalról hallatszik a felszólítás: azonnal oszolni. Nincs gyülekezési engedélyük. Miféle tüntetés ez?

– De ők turisták, most érkeztek…

–Takarodni, oszolni! Nincs engedélyük tüntetésre! – És kezdetét veszi a nép, a turisták szétlökdösése kartőnél, könyöknél.

– De hiszen ezek vendégek, érdeklődők! Hogy mer így beszélni velük?! A táblát nézik és hallgatják a…

– Pofa be! Ne agitáljon, mert tudjuk, maga a szervező. Hol az igazolványa? Nincs. Na, jöjjön csak velünk, most, azonnal!

– A kislánykával vagyok. És miért mennék? Itt semmi szervezés nem volt.

– És még hazudik is! Államellenes tüntetés szervezése engedély nélkül. Na, jöjjön!

– Dehogy megyek! – venné ki a szorító marokból a felsőkarját a tanár, de már viszik. A babácska fölsikolt. Egy asszony szól, szomszédja vagyok, hazaviszem a kicsit.

A tanárt kocsiba, majd egy zubbony- meg kapcaszagú irodába tuszkolják, leültetik, és egy rendőr marad vele. Akkor a kapunál hallatszik a fölháborodás hangja.

– Azonnal engedjék ki az apát! Mi vagyunk, a vendégek, városnézőben! Azonnal engedjék ki!

És most már a rendőrség előtt áll a hetvenfős „tömeg”, és növekedik a helybéliekkel.

– Kik voltak a szervező társai? Itt mondja meg, most, aztán mehet haza a lányához. Kik? Rendszerellenes banda…

– A turisták rendszerellenes banda? – vágta oda a remegő tanár, majdnem nevetve a helyzeten. – Én magával nem beszélek, eddig sem beszéltem. Küldje ide a parancsnokot, maga menjen más dolgára. Azonnal.

Mivel a rendőrségen senki nem tudott egy szót se magyarul, odakinn a parancsnok tolmács segítségével terelte a népet, elnézést kérőleg a turistákat, hogy igen és satöbbi, érezzék jól… Akkor bement a lenémult tanárhoz, aki román lapok közt babrált a szintén néma, izzadó őrmesternek háttal. A parancsnok nyújtotta a kezét, a tanár fölállt.

– Képtelen, mondhatni abszurd helyzet, nem, parancsnok úr? – válla fölött megnézte még a másik, az ömlesztett rendfenntartót. – Félreértés történt, tessék nyugodtan hazamenni.

Sietett, felesége otthon van. De ez az egész ért annyit, mint egy szétvert bukaresti tüntetés – erre gondolt, meg arra, hogy megúszták. Most meg.