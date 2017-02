Hány nemzedéket tart számon felmenői közül, mennyire tartja fontosnak ápolni a rokoni kapcsolatokat?

Süket Katalin, 55 éves, háziasszony

Dédszüleimig felmenően még a születési évét is számon tartom az elődöknek. Ez az érdeklődés a korral alakul ki inkább az emberekben, ennek függvényében szán a kutatásra több-kevesebb időt valaki. Számomra fontos, hogy ne csak temetésekkor találkozzon a nagycsalád, egy rokoni összejövetelt is szerveztem. S milyen jó, mert olyanok is találkoztak, akik 40 éve nem beszéltek egymással, vagy nem ismerték személyesen egymást!