Példaképünk volt és marad

Egy megcsonkított testű, idegen határok közé szorított, vagyonából kiforgatott, intézményeiből kilakoltatott, szülőföldjén üldözött nemzetnek nem marad más kapaszkodója, csak a múltja. Életereje pedig az önazonosságát meghatározó nyelvéből és a kultúrájából fakad. Nem véletlen tehát, hogy az erdélyi magyarokat elnyomó bukaresti hatalom ezektől a sajátos értékeinktől mindenáron meg akar fosztani bennünket.

A történelmét nem ismerő, édes anyanyelvén már csak dadogó és kultúráját feladó közösség ugyanis már nem alkot nemzetet. Az csak egy népesség, melyet ide-oda lehet hajlítgatni, terelgetni, alkalomadtán eltaposni, ha kényelmetlenné válik. És az sem véletlen, hogy megpróbálják félreállítani azokat a személyiségeket, akik kiállnak szorongatott helyzetbe került és a megsemmisülés határára sodródott nemzetük védelmében. Ha pedig már eltávoztak ebből a világból, akkor még az emléküket is ki akarják törülni az utódok tudatából.

Nincs ez másképp gróf Czegei Wass Albert nagybirtokos, katonatiszt, író, költő, közéleti személyiség és politikus esetében sem, akinek egyetlen bűne, hogy magyar nemesként népe szószólója és védelmezője volt. Ezt viszont a birtokait elkobzó és őt halálig tartó száműzetésbe kényszerítő idegen hatalom soha sem bocsátotta meg neki. Annak ellenére sem, hogy az erdélyi románságnak is jótevője és kenyéradója volt. A lelkületüket pedig olyan mély összetettséggel és fájdalmas szépséggel senki sem tudta ábrázolni, mint ahogyan ő tette A funtineli boszorkány című regényében. Egy sebtében összeült kommunista vészbíróság mégis halálra ítélte, azóta pedig még az emlékét is próbálják kiirtani belőlünk, bosszút állván mindenkin, aki azt ápolni merészeli. Ezt a kézdivásárhelyi bíróság csütörtöki végzése is bizonyítja, melyet ráadásul cinikusan az író halálának 19. évfordulóján hozott. Ezzel ugyanis helyet adtak a prefektus és ügyészség azon keresetének, melyben háborús bűnös kultuszának a terjesztésével vádolják meg a városi önkormányzatot.

Éppen ezért az elnyomóknak újra azt üzenjük, ez soha sem fog sikerülni. Nem sikerülhet, mert tartásával, kiállásával, tetteivel és műveivel befészkelte magát nemzete szívébe, onnan pedig nem lehet kilúgozni. Hiszen ő már a mi hősünk, példaképünk, szellemi iránytűnk, és az is marad az idők végezetéig!