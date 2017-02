HS-álláspont

A Holzindustrie Schweighofer a Fenntartható Erdőgazdálkodási Tanács (FSC®) döntéséről, mely szerint felbontja a társulást vállalatunkkal: „továbbra is azon akcióterv szerint fogunk dolgozni, amely a fenntartható fafeldolgozást szolgálja Romániában.”

• Konstruktív párbeszédet folytatunk az FSC® szervezettel, hogy kidolgozzunk egy újratársulási tervet.

• Továbbra is elkötelezettek maradunk az illegális fakitermelés elleni harcban Romániában, annak ellenére, hogy vállalatunk nem végez erdőkitermelési műveleteket.

• Egymillió euró befektetés 2017-ben is, annak érdekében, hogy biztonságosabbá tegyük beszerzési láncunkat Romániában.

• Továbbra is támogatjuk az FSC® standardok bevezetését a romániai ellátási láncban.

Az FSC® döntése, mely szerint felbontja a társulást a Schweighofer Csoporttal, számunkra arra ad okot, hogy még intenzívebbé tegyük ellenőrző rendszereinket, annak érdekében, hogy a romániai ellátási lánc fenntartható legyen. 2017 január közepén vállalatunk egy sor olyan intézkedést mutatott be, amelyeknek az a célja, hogy új alapokra helyezze a biztonságot. Ezek előzmény nélküliek Romániában, és jóval túlmutatnak a törvényes előírásokon. 2017-ben a Schweighofer csoport egy millió eurót fektet új ellenőrző rendszerébe. Vállalatunk eltökélt, hogy mindent megtegyen annak érdekében, hogy meggyőzze az FSC®-t és a többi érdekelt felet arról, hogy az új rendszer hatékonyan fog működni. A Holzindustrie Shweighofer azt szeretné, hogy az FSC®-vel együtt kidolgozzon egy újratársulási tervet, a lehető leghamarabb.

Az FSC® értékelte a Holzindustrie Schweighofer akciótervét, amelyet az elmúlt három hónapban vezettünk be, és elismerte, hogy ez jó kiindulási pont lehet a párbeszéd folytatására és egy újratársulási terv kidolgozására.

Az FSC® a döntést azon információ birtokában hozta, hogy felmerült a gyanú a faanyag mérési standardok lehetséges megsértéséről, éppen a próbaidő alatt. Az FSC® igazgatótanácsa ennek fényében hozta a döntését, amely a fenntarthatósági tanúsítvány végleges visszavonásához és a kizáráshoz vezetett.

Annak fényében, hogy a Holzindustrie Schweighofer mérőeszközeit kalibrálta és olyan rendszert használ, amely szigorúan követi a törvényes előírásokat, ez a vád meglepő vállalatunk számára. Ennek ellenére vállalatunk garantálja, hogy teljes mértékben együttműködik az FSC®-vel abban, hogy további vizsgálódásokat folyathassanak. Sőt a Holzindustrie Schweighofer mindent megtesz annak érdekében, hogy meggyőzze az FSC®-t és a többi érdekelt felet arról, hogy hatékony intézkedéseket hozott és elkötelezett egy fenntartható bizniszt iránt.

Harc az illegális erdőkitermelés ellen Romániában

Frank Aigner, a Schweighofer Csoport vezérigazgatója szerint: „Az illegális erdőkitermelés ellen folytatott harcunkon ez a helyzet mit sem változtat, annak ellenére, hogy mi Romániában erdőkitermeléssel nem foglalkozunk. Továbbra is teljes átláthatósággal fogunk dolgozni, folytatjuk a párbeszédet a környezetvédő civil szervezetekkel, és gyakorlatba ültetjük azon terveinket, amelyek Romániában a fenntartható erdőgazdálkodást szolgálják”. A vállalat folytatja a konstruktív párbeszédet az FSC®-vel, annak ellenére, hogy felbontották velünk a társulást.

A Holzindustrie Schweighofer támogatja a tanúsítvány megszerzését Romániában

A folyamatos erőfeszítéseknek köszönhetően, Frank Aigner bizakodó azzal kapcsolatban, hogy az újratársulási folyamat hamarosan elkezdődhet. „A társulás felbontása vállalatunkkal jó kiindulópont arra, hogy higgadtan nekifogjunk ismét, új alapokra helyezzük kapcsolatunkat az FSC®-vel” – mondta Aigner. Azt is hangsúlyozta, hogy a Holzindustrie Schweighofer továbbra is promoválni fogja az FSC® standardokat és az ellátási láncán belül az erre vonatkozó bónuszrendszert nem szünteti meg. „2012-tól beszállítóinkat már több mint egy millió euróval támogattuk, hogyha tanúsított faanyagot hoztak. Ezt az elköteleződést továbbra is vállaljuk” – biztosított Aigner.

Az újratársulási terv

Frank Aigner örömét fejezte ki, hogy az FSC® elismerte a Holzindustrie Schweighofer eddigi törekvéseit az elmúlt három hónapban. Ezek az intézkedések az FSC® szerint is alapjai lehetnek ez újratársulási terv kidolgozásának.

Következő lépések

„A következő lépések számunkra világosak, mondja Frank Aigner. Habozás nélkül továbbra is tárgyalni fogunk az FSC®-vel és más civil szervezetekkel. Nyitottak vagyunk, és teljes mértékben támogatjuk a további vizsgálódásokat, és azonnal értesíteni fogjuk a közönséget és az érdekelt feleket bármilyen helyzetváltozásról”.

További információk

A Holzindustrie Schweighofer további intézkedéseket vezetette be a közelmúltban a fenntartható erdőgazdálkodásért Romániában

• Az FSC® elvek gyakorlatba ültetését 1,04 millió euróval támogattuk Romániában

A vállalat több mint egy millió euróval támogatta, a romániai ellátási láncot, annak érdekében, hogy összhangba kerüljön az FSC® normákkal. Azon dolgozunk, hogy meggyőzzük partnereinket, hogy megszerezzék az FSC® tanúsítványt. Már 2012-től a HS bónuszt ajánlott fel azoknak, akik FSC® CoC tanúsítvánnyal rendelkező faanyagot szállítottak. Kezdetben 5 lej bónusz járt a rönkfa köbméteréért, utána pedig, 2016-ban ezt az összeget felemeltük 10 lejre. 2012-től összesen 4,77 millió lejt (1,04 millió euró) fizetett a vállalat bónusz formájában FSC® tanúsítvánnyal rendelkező faanyagért.

• GPS nyomkövető – Átláthatóság az ellátási láncban

A HS kifejlesztett és gyakorlatba ültetett egy GPS nyomkövető rendszert, amelyet direkt beszállítóival szemben alkalmaz (Timflow). Beszállítóinknak hamarosan kötelező lesz, hogy érkezéskor bemutassák a jármű útját, az érvényben levő előírások által is megkövetelt dokumentumok mellett. Ezzel az intézkedéssel megbizonyosodhatunk, hogy a rakomány valóban a dokumentumokban is megjelölt helyszínről érkezik. A rendszer hamarosan bárki számára elérhető lesz.

• Jobb konzultálás az érdekelt felekkel

Az elmúlt két évben a Holzindustrie Schweighofer megerősítette a párbeszédet minden érdekelt féllel.

• Átfogó audit, amelyet a híres Indufor csoport készített

2016 januárjában a Holzindustrie Schweighofer alaposan kielemezte munkafolyamatait, Az Indufor csoport minden munkapontunkon, de az ellátási láncban is ellenőrzéseket végezett. Az ő következtetésük az volt, hogy a HS due diligence rendszere túllép a törvényes előírásokon, és teljes mértékben tiszteletben tartja a főbb tanúsítási rendszereket, ugyanakkor összhangban van az uniós fa- és fatermékpiaci rendelettel (EUTR). (https://www.schweighofer.at/fileadmin /files/all_en/Press/HS_Indufor_Communication_Report.pdf).

• Szigorúbb ellenőrzés az érzékenyebb erdős területeken

A Holzindustrie Schweighofer egy olyan kockázatcsökkentő rendszert dolgozott ki, amely az Erdőgazdálkodási Tanúsításért Egyesület által kidolgozott térképeken alapul. Ez a térkép azokat az erdőket jelöli, amelyekben az illegális kitermelés kockázata magas. Abban az esetben, ha vállalatunk ezekről a területekről vásárol faanyagot, nagyfokú óvatossággal jár el, az árukísérő dokumentumok még alaposabb ellenőrzése által.

• Megerősítettük a megfelelésért dolgozó csapatot

Egy teljes due diligence rendszer létrehozása komoly humánerőforrást igénylő feladat. Az utóbbi hónapokban a HS újabb felelős személyeket alkalmazott. Jelen pillanatban 16 személy dolgozik a HS tanúsítványokkal foglalkozó csapatában.

• Beszállítók felfüggesztése, akik megsértették a Holzindustrie Schweighofer beszerzési politikáját

Abban az esetben, hogyha a beszállító nem tartja tiszteletben a vállalatunk beszerzési politikáját, kizárjuk ellátási láncunkból.

• A Holzindustrie Schweighofer nem fogad el fát nemzeti parkokból

A HS már bevezette Romániában a „Zéró szállítmány a Nemzeti Parkokból” elvét, annak ellenére, hogy a törvénykezés ezt bizonyos feltételekkel, a nemzeti parkok puffer-zónáiban lehetővé teszi.

• Megfelelési és korrupció ellenes kiképzés

A HS beszerzési osztályán dolgozó alkalmazottak számára kötelező, hogy rendszeresen részt vegyenek olyan képzéseken, ahol a megfelelési szabályokról és korrupció ellenes eljárásokról tanulnak.

• Schweighofer-initiative.org

Hogy jobban tudjuk kommunikálni a vállalat tevékenységeinek fenntarthatóságát, elindítottuk a www.schweighofer-initiative.org weboldalt. Ezt a weboldalt arra használjuk, hogy közzétegyük nyilatkozatainkat, jelentéseinket, amelyek a fenntarthatóság érdekében tett erőfeszítésekről számolnak be.

• Nyílt párbeszéd a civil szervezetekkel

A Holzindustrie Schweighofer párbeszédet folytat minden érdekelt féllel, azért, hogy megalapozzuk egy olyan faipar jövőjét, amely fenntartható erdőgazdálkodáson alapszik.

További információért kérjük forduljanak az alábbi személyhez:

Thomas Huemer

Head of Corporate Communications

Tel: +43 1 585 68 62 -24

E-mail: thomas.huemer@schweighofer.at

Bécs, 2017 Február 17.