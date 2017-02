Mihez kezdene egy lottós főnyereménnyel?

Orosz Anna, 37 éves, alkalmazott

Ahhoz előbb lottózni is kellene, de ha elábrándozunk arról, hogy az ember ölébe hull egy vagyon, lássuk csak a lehetséges forgatókönyveket. Először is nagyon megijednék, és üldözési mániába esnék. Aztán mikor ebből kigyógyulok, vállalkozást indítanék, de még előtte elmennék tanulni, hogy biztos legyen, nem szúrom el. Aztán vállalnék még vagy 4-5 gyermeket, utaznék, támogatnám a bajba jutottakat. Ezzel csak az a baj, hogy ehhez sok-sok idő és több ember is kellene.