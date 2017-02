Hol vagytok, sportolók?

A gyakori vezetőcsere számos tevékenységi ágazatban hátrányos, nincs ez másképp a sportban sem. Az utóbbi 15 hónap alatt Alexandru Dunca a harmadik sportminisztere Romániának.

Két elődjéhez hasonlítva, ő a „kakukktojás”, hiszen szociáldemokrata szenátorként került a tisztségébe a 2016. december 11-i választások után, és életrajzában elvétve sem lehet találni élsportolói múltra utaló adatokat. Volt például a fogyasztóvédelmi hatóság országos és Brassó megyei területi igazgatója, volt európai és román parlamenti tanácsadó, emellett közbeszerzési és minőség-ellenőrzési szakértő stb. Alapfoglalkozása gépészmérnök, e téren doktori címmel is rendelkezik. Többféle politikai tisztséget betöltött a Szociáldemokrata Párt ifjúsági szervezetében.

A 36 éves „elméleti ember” előtt Elisabeta Lipa, minden idők egyik legeredményesebb román evezőse volt a sportminiszter (a hasonlóan kiemelkedő sporteredményekkel rendelkező Szabó Gabriellát váltotta). Első dolga az volt, hogy elkészíttesse a romániai sportolók jegyzékét. Az alapos nyomozómunkának is beillő felmérés kimutatta (elvégre Lipa asszony rendőrtiszt), hogy országszerte rengeteg sportoló kétszer szerepelt a hivatalos regiszterekben és az országos összesítésben. Sok gyermek- és ifjúsági korosztályú sportoló egy-egy iskolás sportklubhoz és felnőtt municípiumi sportklubhoz is be volt írva, mindkettő állami támogatású. A területi sportigazgatóságok azonban legtöbbször elmulasztották a kettősséget feltüntetni, illetve külön jelezni. Ebből nyilván az is sejthető, hogy számos sporttanár és edző nem az előírt élsportolói létszám alapján részesült bérezési és egyéb minősítésekben, besorolásokban.

Summa summarum, a Lipa-féle „leleplezés” azt mutatta, a hivatali adatokhoz képest a valóságban drasztikusan csökkent, és a 80 ezret sem érte el a romániai felnőtt korú élsportolók száma. Az első adatösszesítéseknél Kovászna megyének 162 sportegyesülete és klubja, 1080 felnőtt korú és 3149 ifjúsági élsportolója volt, akik be voltak nevezve valamilyen országos bajnokságba. A szomszédos Hargita megyében 200, valamint 1714 és 2732 a három szám.

A néhai sikeres sportágak közül szertornában 91, evezésben 119, kajak-kenuban 113, atlétikában 1217, birkózásban 304, ökölvívásban 231, súlyemelésben alig 43 felnőtt korú élsportolója volt Romániának az első Lipa-összesítés alapján.