Tisztelt Szerkesztőség!

Örülök, hogy a sepsiszentgyörgyi, Ág utcai hulladékgyűjtőről névtelenség mögé bújva megírt bejegyzésemet – habár véleményemet fel is vállalhatnám, hisz nem valótlanságot, közérdekű dolgot írtam – a Tega meghallgatta, és válaszra méltatta. Továbbra is fenntartom a véleményemet, hogy nem teljesen sikeres a megoldás, mert úgyis bemennek a cigányok, sőt most erőszakkal, fenyegetéssel vagy csellel próbálnak bejutni. Nem fogok sem én, se más hozzám hasonló szembeszállni velük (esetleg csak erős férfiak), hadd turkáljanak kedvükre, ha a hatóságok ezt nem tudják megakadályozni. A szemét elszállításáról annyit: az üveges kukából (tele volt) a kedden berakott hulladékom még pénteken is kikandikált, ezért már az akkori üveg ment a közösbe. Nem rossz szándék van bennem, hanem végre már szeretnék civilizált környezetet magam körül. És ezt, tisztelt Városi Tanács, Tega, Önök kell, hogy biztosítsák!

Talán a helyi rendőrség is szánhatna kis figyelmet a kukás problémának Szentgyörgyön, a parkolók fotózgatása helyett... A cigányszekerek kiszorítása relatív sikerrel járt. Ezt is meg lehet oldani, csak akarat kell. A Tega a városé, kérjék ők a járőrözést, mert a probléma általános.

Szép beszéd, hogy az iskolát meg kell védni, reformálni. Csakhogy ha egy kölöknek nem sikerül mindjárt az érettségije, azért a tanárok s a szülők is hibásak! Egy gyárban, ha egy munkás elront valamit, harmadszorra kirúgják. Ezek az iskolák évek óta elrontott kölyköket „gyártanak”, és senki nincs számon kérve. Számon kérünk politikust, rendőrt, bírót, forgalmistát, jóistent: tanárt miért nem? Jobb lenne ne erőszakolni az érettségit, és szakmára képezni a gyerekeket, mert nincs szakember, csak pszichológus, ügyvéd, közgazdász és marketinges. Így se érettségi, se szakma, mehetnek Németbe epret szedni.

