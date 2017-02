A magyar miniszterelnök évet értékelt

Orbán Viktor pénteken a Várkert bazárban mondta el a 2016-os évet értékelő beszédét. E műfajt közel két évtizede teremtette meg, azóta többen is élnek e kommunikációs lehetőséggel. Az Orbántól bevallottan sokat tanuló és sok mindent átvevő Vona Gábor mellett Gyurcsány Ferenc az, aki fittyet hányva pártja és személye népszerűtlenségére, úgy tesz, mintha politikai súlya indokolttá tenné, hogy évet értékeljen. Nem is telik tőle másra, mint arra, hogy egyre nagyobbakat mondjon, egyre jobban elvesse a sulykot, egyre agresszívebben és indulatosabban támadja a hivatalban levő miniszterelnököt.

Vele ellentétben, Orbán Viktor idén is a lényegről beszélt, de talán soha nem tette olyan nyíltsággal, mint most. Pontosan rámutatott arra, hogy a globális háttérhatalom és annak intézményei milyen síkon támadják, illetve készülnek támadni a szuverén nemzetállamokat, köztük Magyarországot. Hogy meg akarják vonni az adópolitika szabadságát, hogy veszélyben van a magyar munkahelyteremtő program, hogy továbbra is a nemzetek Európája elleni fegyverként használják a migránskérdést, hogy Soros György által megszemélyesített erők megpróbálják pénzzel befolyásolni a magyar politikát, hogy közös energiapolitika címszó alatt meg akarják szüntetni a nemzetállamok jogát arra, hogy maguk határozzák meg az áram és egyéb energiahordozók árát.

Még a liberális sajtó is kiemeli, hogy Orbán magabiztos és nyugodt volt, elemében érezte magát. Meg is mondta: mára már az ellendrukkerek is el kell ismerjék a sikereket, „van mire szerénynek lenni”. Az MDF 1990-es kampányának kulcsfontosságú konzervatív szókapcsolata, a „nyugodt erő” sugárzott belőle.

Beszédének nagyobbik része a világpolitika lényeglátó elemzését adta, rámutatott arra, hogy a történelem kilépni látszik a globalizátorok által neki szabott mederből, a hazai kérdések témájában leginkább a konkrét megvalósításokat hangsúlyozta. Az ellenzékkel pedig, egy-két utalást nem számítva, nem is foglalkozott.

Ez érthető is. Érdemes abba belegondolni, hogy az olimpia elleni ellenzéki érvelésből az tetszik ki, hogy a potenciális vetélytársak szerint 2022-ben is a Fidesz lesz hatalmon. Amire minden esély megvan.