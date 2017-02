Vigyázzunk és figyeljünk!

Bukarestben és az ország nagyvárosaiban tizenegyedik napja tartanak a kormányellenes megmozdulások, amiért az január 31-én éjszaka azonnal hatályba lépő sürgősségi rendelettel módosította a perrendtartást és büntetőtörvénykönyvet. A felháborodás jogos, mert az eljárás módja, valamint a rendelet tartalma egyaránt megszegi egy demokratikus államberendezkedés írott és íratlan szabályait. Egy jogállamban ugyanis nem kerülhetik meg a parlamentet.

A fővárosközpontú társadalmi rengés hullámai Székelyföldet is elérték, hatásukra pedig Sepsiszentgyörgyön is utcára vonultak a felháborodott polgárok. Magyarok és románok egyaránt. Bevallom, kissé szomorúan álltam közöttük a prefektúra előtt, hiszen bő 27 évvel ezelőtt is ezen a helyen néztünk farkasszemet a csőre töltött fegyverekkel, miközben a diktátor és bandája távozását követeltük. A két esemény közötti különbség pedig csupán csak annyi, hogy akkor nem a kormánymegbízott, hanem a kommunista párt megyei főtitkára székelt a Fogolyán családtól elorzott épületben. Most azonban reménykeltő a fiatalok tömeges jelenléte, melyet öntudatra ébredésük mozzanataként értékelek. Megnyugtató továbbá, hogy a népével packázó hatalom ellen kórusban kiáltozott jelszavak is két nyelven hangzottak el, és egyik tábor sem akarta a másikat túlkiabálni. Egy román nemzetiségű férfi pedig Erdély és Székelyföld zászlaját lobogtatva tüntetett.

Nem szabad azonban elvakítson sem a megalapozott és jogos felháborodás, sem a végre országos szinten megvalósult társadalmi összefogásból fakadó öröm és lelkesedés, mert a hatalmi harc nem csak nyilvánosan, a pártok között zajlik, hanem a színfalak mögött is, ahol a titkosszolgálatok különböző csoportjai feszülnek egymásnak, illetve a hatáskörét rég túllépő korrupcióellenes ügyészség bizonyos testületeknek, azok pedig neki. És ne feledkezzünk meg a kül- és belföldi érdekszövetségekről, illetve üzleti körökről sem!

Vigyáznunk kell tehát egymásra és figyelnünk a folyamatokra, melyeknek cselekvő részesei vagyunk, hogy azok ne csúszhassanak ki az ellenőrzésünk alól, mert ha ez megtörténik, akkor újból ellopják a forradalmat, amint az 1989 decemberében is történt.