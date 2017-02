Ha az ön településén tüntetést szerveznének, részt venne-e?

Kosztándi Annamária, 47 éves, tanár

Nem tüntetnék, mert a békés megoldások híve vagyok, és kerülöm az ilyen megnyilvánulásokat, mert sosem lehet tudni, mi történik, vagy mi is húzódhat egy-egy ilyen esemény hátterében. Velem vagy nélkülem, úgy is mindegy, amúgy is kerül tüntető elég. És nem biztos, hogy egyáltalán lesz eredménye egy ilyen megmozdulásnak. Romániában nem lehet tudni, mikor mi történik, hamar változnak a döntések.