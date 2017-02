Jelölje kedvenc orvosát!

Hetedszer indult újra tavaly december 20-án Az év praxisa a Kárpát-medencében elnevezésű pályázat.

„Szeretnénk, ha a médiában nemcsak az lenne a hír, hogy a betegeiket elhanyagoló orvosok és nővérek a magyar egészségügy szereplői, hanem az is, hogy a hivatásuknak élő háziorvosok és nővérek vannak többen!” Az ő megbecsülésüket, presztízsüket óhajtja erősíteni a kiíró, a magyarországi Országos Tisztifőorvosi Hivatal, így idén is az emberséges és szakmailag is elhivatott gyógyítókra, a példaértékű orvos–beteg kapcsolatokra és az orvosok kitartó, szolgálatkész munkájára szeretnék irányítani a szélesebb nyilvánosság figyelmét.

Idén is csakúgy, mint tavaly: a hazai háziorvosok mellett a felvidéki, az ukrajnai, az erdélyi és a vajdasági magyar orvosok is bekerülhetnek a díjazottak közé! A mozgalommá terebélyesedett pályázat a betegek hálájára és köszönetére épül, ugyanakkor várjuk a kórházak, önkormányzatok, polgármesterek, idősotthonok, plébániák, civil és szakmai szervezetek ajánlásait is.

A beérkezett pályázatokat értékelő zsűri elnöke: dr. Szentes Tamás országos tisztifőorvos, tagjai: Berszán Lajos atya, gyimesfelsőloki plébános, Béres József, a Béres Zrt. elnöke, dr. Száray Eszter háziorvos, a pályázat tavalyi hazai nyertese, Sztankó Péter, a Webbeteg főszerkesztője, valamint dr. Bedros J. Róbert, dr. Farsang Csaba, dr. Kásler Miklós, dr. Rurik Imre professzorok.

A pályázat hivatalos weboldala a címen érhető el.

Akár Magyarországon, akár a Felvidéken, akár Erdélyben él, küldje be saját történetét! Az ajánlásokat az alábbi linken küldhetik be: http://www.evpraxisa.hu/ajanl, legkésőbb május 10-ig.

(közlemény)