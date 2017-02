A megélhetési Saulok

Való igaz, rendszer- és gengszterváltások idején mindig nagy a tolongás a damaszkuszi úton. Saulok, akik halálra üldözték Jézus tanítványait, egyszeribe megvilágosodtak Damaszkusz felé, és az igaz igét kezdték hirdetni, az ellenkezőjét, amit eladdig mondottak. Saulból lett Pál apostol…

A megkövezések, gyilkosok hívei, megérezvén a koncot Romániában, Magyarországon, másutt is, egyszeribe átálltak kommunistákból hazaffyakká. Már a maguk módján. Oda álltak pl. a privatizációk eszeveszett pocsétájában, ahol hullott ölükbe a hatalom meg az arany.

Románia példaértékű, de nem marad el ebben az átállásban a sereg magyarországi Saul sem, sajnos. És ez összevetés alkalmával hadd mondjam ki a lényeg egyik felét! Aki román itt, és szidni meri Románia nemzeti állami létét, annak fejét veszik, majd megkövezik Damaszkusz felé menet. Éhen döglik, ha igaza van is. Emitt lehet szidni bárkit, magyart, németet, román megélhetési politikust (ajaj, mennyi van belőlük, nemzetiségre való tekintet nélkül!), de a Nemzetet gyalázni tilos. Azt is mondhatják itt az utcákon, hogy fázunk és éhezünk – a Hont, a Hazát szidni nem szabad. No, nézzünk csak át a határokon!

Magyarországon Soros György óriási pénzeket költ, ad, ajándékoz, csúsztat és kacsint mindazokra, akik Magyarországot, a magyar nemzetet, a magyar kultúrát és kormányt veszejtenék el mindenáron. Lásd a határon kívül-belül uralgó „civil harcosait”. Egyáltalán nem esik nehezemre fölhoznom most, itt a „román példát”. Igaz, sok másban is példa, elriasztó példa a román, de a haza minden előtt! A szent, szemtelenül meghamisított történelmi jogokkal a fronton.

Magyarországon pártok tülekednek nyíltan (!) a nemzeti kormány meg az ország lepusztítására, hogy Jobbik, LMP, szedett-vedett demokraták és ma is gyilkos Saulok vehessék át a hatalmat. Jobb helyeken, Ázsiában vagy Amerikákban egy órát se tűrnék meg ezt a nemzet, az ország vesztére. Gyurcsányék ragyognak Soros György(ök) pénzén, kosztján. 1998-ban nagy népgyűlésen mondotta a most elhunyt Torgyán József beszédében (tisztesség ne essék, holtakról csak igazat): Mária országa voltunk, a kurvák országa lettünk. Nos, értettünk ott is a szóból.