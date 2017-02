Szentgyörgy szégyene

Az illetékesek figyelmébe: gondolom, nem kis pénzbe került azoknak a zöld bódéknak a felszerelése, ahová a kukák be lettek zárva. Az Ág utca és az ún. illyefalvi üzlet között levőt már tönkretették, a zár nem működik. Amíg üzemképes volt, addig is számtalanszor kellett közelharcot vívni a cigányokkal, valósággal kikényszerítették, hogy az ajtó nyitva maradhasson. Nő létemre nem mertem szembeszállni a bottal, kutyákkal felfegyverzett egyénekkel. Gyerekeimet már rég nem merem leküldeni a szeméttel. A tegnap viszont vígan turkált a szemétben egy férfi és négy gyerek! Sürgősen találjanak megoldást a kukák helyzetére! A város szégyene, amit elművelnek, és nem is veszélytelen, hiszen sokszor kiszedik a gyerekek kezéből is a szemetet, hogy majd én eldobom…

(Honlapunk üzenőfaláról)