Mit gondol, miért elégedetlenek az emberek Romániában?

Niczuly Hunor Dénes, 22 éves, alkalmazott

Nem tudom, valószínűleg az alacsony fizetések és a munkahelyek hiánya miatt. Én is elégedetlen vagyok, de azért semmi szín alatt nem mennék el tüntetni, és nem is hatottak meg semmilyen formában az utóbbi napok utcai megmozdulásai. A politika sem érdekel, ebből kifolyólag nem is igazán követem az eseményeket. A változásra reményt nem látok, ígérhetnek bármit a politikusok, beszélni könnyű, de a megvalósításig hosszú az út.