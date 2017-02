Ön szerint mi rejlik a mostani tüntetések hátterében?

Zölde Ottó, 24 éves, szabadúszó

Akárki indította el ezt az egészet, jogosan, már ideje volt a tüntetésnek. Sajnos, nem látunk be a színfalak mögé, hogy pontosan mi is történik ott. Biztos, hogy jobb színben tünteti fel Johannist is ez az egész megmozdulás, mivel a nép mellé állt az ügyben, és ez egy jó politikai húzás. Szükség volt már erre a lépésre, sőt még több ilyen tüntetés kellene, ne gondolják a vezetők, hogy bármit megtehetnek.