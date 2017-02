Az orvos szava gyógyít!?

Sajnos, egy súlyos beteg mellett nem ezt tapasztaltam. Egy orvosnak nemcsak a betegekhez, hanem a hozzátartozókhoz is kéne egy jó szava legyen, mert nemcsak a beteg szenved, hanem ők is, de vannak orvosok, akiknek nemhogy jó szavuk, de lelkük sincs. Köszönet a neurológián dolgozó orvosnőnek és az egész személyzetnek a kedvességért és hozzáállásért, amit ott tapasztaltam, köszönet Gáspár doktornak is mindenért.

Embertelen körülmények között töltöttem az utolsó pár napot, ha nem bírtam a beteg ágya mellett állni, a földre lefeküdtem az üres ágy mellé, mert még a ruhámat se tehettem rá. Ha kérdeztük a beteg állapotáról, azt felelte a doktor úr: egyszer elmondtam, nem mondom el hatszor.