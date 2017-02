Ne fojtsa magába!

Riska a kerttel mit sem törődve, páros lábbal berúgta, hogy kiszökjön a legelőre. De hamarosan jött a gazda, ostorral csattogtatva visszahajtotta, nem engedte kint sétálni a szabadban – írja kovásznai olvasónk.

• A tegnapi lapszámban megjelent „répaszeletes” SMS beküldőjének válaszolnék: senki sem azért dolgozik, hogy ön az állatait tudja etetni. Ha olcsóbban akar vásárolni, mondjuk 300 lejért, akkor forduljon közvetlenül a gyárhoz.

• Arra a kérdésre szeretnék választ kapni, hogy a Baróti Szabó Dávid Líceumban miért nem adták ki a tanároknak a 2016-ra be­ígért „hotărâri judecătoreşti”-pénzeket?

• Régebben minden télen volt gyermekváros Sepsiszentgyörgyön, most miért nincsen ilyen? Nagy öröm volt mindig. Lehet, hogy ma nem elég elit?

• Johannis szégyellje magát! Ő nyugalomra kéne, hogy intse az embereket, hogy stabilitás legyen az országban, nemhogy uszítani őket. Milyen államelnök az ilyen?

• Engem ne várjon senki tüntetni! Tetszett volna megnyerni a választásokat, ne most az utcán hőbörögni. Világos, hogy a titkosszolgálat áll az egész cirkusz hátterében, félti a hatalmát, amely kissé megingott, ahogy kiderült: alaposan összefonódott a DNA-val. Most Johannisékat is bábként mozgatják. Milyen jogállam az, amit a DNA és a SRI irányít? Ellenük kellene tüntetni!

• Apropó, líceumi osztályok nem kellenek, de egyetem, az már több is van a megyében! Kézdin is évek óta az osztályokon vitáznak!