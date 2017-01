Ön szerint mi lesz az úgynevezett „kézdivásárhelyi terroristaügy” vége?

Ferencz Botond, 48 éves, fafaragó

Románia mint jogállam „megbukott”, ezért nehéz előrelátni, hogy egy ilyen politikai vádnak mi lesz a végkimenetele. Ha ártatlanok is a „terroristák”, ezt a román igazságszolgáltatás nem fogja elismerni, legjobb esetben felfüggesztett ítéletet hoz. Ami az árulást illeti, a régi rendszerben is voltak gyengébb jellemek, akiket a hatalom be tudott építeni, zsarolva őket valami kisebb hibáért. Ilyen az ember, sajnos.