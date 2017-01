Idegenvezetőként mit mutatna meg, mit mesélne Háromszékről?

Pakucs Zsombor Jenő, 30 éves, vállalkozó

Kommandóra vinném a vendégeket, illetve a Szent Anna-tóhoz, mert ezt a magunkénak érezzük, még akkor is, ha Hargita megyéhez tartozik közigazgatásilag. Sepsiszentgyörgyön a múzeumok, régi történelmi épületek mellett pár koncertre is elkalauzolnám a kíváncsiskodókat, hiszen itt pezseg a kulturális élet. De medve-lesre, ugyanakkor siklóernyőzni, vagy az Olt folyón extrém kajakozásra is elvinném a bátrabbakat.