Mi a véleménye arról, hogy a PSD-elnök és a miniszterelnök részt vett Donald Trump beiktatási ünnepségén?

Kolozsi István, 56 éves, szociálpedagógus

Szabad ember eldöntheti, hogy mit csinál. De ha ilyen nagy a költség, akkor nem kellene megtegye, mivel ezt a pénzt a rászorulókra is lehetne fordítani. Számomra azok az igazi vezetők, akik tudnak lefelé is nézni, az egyszerű embere­kért is élnek, és vállalják a nehéz sorsban lévők életvitelének megkönnyítését. Az emberek azt a vezetőt szeretik, aki közülük való, és köztük is marad a szívével.