A történelem ismétli magát. 1996-ban, a millecentenárium évében esélyünk lett volna Budapesten rendezni a világkiállítást. A kérdés felmerülésének idején, közvetlenül a rendszerváltás után a bal-liberális ellenzék a világkiállítás ellen foglalt állást, majd midőn 1994-ben az MSZP és az SZDSZ kormányt alakított, az első döntések egyike a világkiállítás lefújása volt.

Most esély mutatkozik arra, hogy Magyarországon rendezzék a 2024-es olimpiai játékokat. S persze akad olyan, „természetesen” kormányellenes, eszmeileg a baloldalhoz kötődő „civil” szervezet, mely a kérdésben népszavazást igyekszik kiíratni, az aláírásgyűjtés a múlt hét közepén el is kezdődött. Sejthető, hogy e népszavazást éppúgy a kormány támadására kívánják felhasználni, mint az üzletközpontok vasárnapi zárva tartásáról szólót, amit végül is a kormány úgy tett okafogyottá, hogy népszavazás nélkül is megszüntette a kötelező zárva tartást.

A kormány- és nemzetellenes publicisták (a kettő nem feltétlenül esik egybe, de gyakran igen) örömködnek a kezdeményezésen. A civilizált emberek közül magát már több esetben kiíró Tóta W. Árpád szerint az olimpia „kényelmetlen, idegesítő és eszeveszetten sokba kerül”, „megfúrása önvédelem, nemes bosszú és bűnmegelőzés”, általa lehet a Fideszt szembesíteni azzal a ténnyel, hogy „nem az egész nemzetet képviseli, csak annak egyik szubkultúráját.” (Íme, miként válik egy gyökértelen, kozmopolita fővárosi firkász szemében a nemzeti gondolkodás „szubkultúrává”.)

Idézhetném hosszabban, és mellétehetnénk még féltucat hasonló irományt, akkor is csak azt tudhatnánk meg, ami sejthető volt: ismét egy olyan törésvonal alakul ki, mely a nemzetépítők és a magyar nemzeti érdekeket mellékesnek, nem létezőnek vagy egyenesen kontrázandónak tekintők sorakoznak fel egymással szemben.

Nem véletlen, hogy bár egy­előre nem állt az aláírásgyűjtés mellé, de az olimpiát kezdetben támogató MSZP 180 fokos fordulatot írt le az ügyben, hasonló álláspontra helyezkedett a Demokratikus Koalíció is. Az Együtt és az LMP aktívan támogatja a népszavazási kezdeményezést. Tehát lényegében együtt van az egész balos ellenzék, melynek egyetlen programja, célja, vágya a kormánybuktatás.