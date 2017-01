Milyen tanácsot adna 16 éves kori önmagának?

Patakfalvi István, 66 éves, nyugdíjas

Tanuljak jobban, többet, mert még most is látok-hallok olyan dolgokat, amit nem ismerek, amiről nem hallottam. A múltkor például nagyon érdekes műsort láttam a fizika-kémia-biológia közti összefüggésekről, nagyon tetszett ez az interdiszciplináris előadásmód. A sportolásra is biztatnám önmagam, mert az egészséges, és messziről látszik az ember tartásán, járásán, hogy sportol. A nyelvek tanulását is nagyon fontosnak tartom.