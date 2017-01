Egyetért azzal, hogy a nőknek is annyit kell keresniük, mint a férfiaknak?

László Emese, 48 éves, alkalmazott

Szerintem a nők igyekeznek annyi pénzt keresni, mint a férfiak, mivel két ember keresete többnek számít. Sajnos, a mai világban már nem lehet azt a luxust megengedni, hogy a férj dolgozik, és a feleség otthon marad házimunkát végezni. Nálunk a családban én is meg a férjem is dolgozunk. Mondjuk, mi tagadás, úgy megszoktam a munkát, hogy már nem is tudnék otthon ülni.