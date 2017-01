E rovat az anyaországi politikával foglalkozik, de kitekint olyan nemzetközi jelenségekre, eseményekre, melyeknek kihatása van a magyarság sorsára. Csak a vak nem látja például, hogy mekkora nemzetpolitikai jelentősége volt az amerikai elnökválasztásnak, a Felvidék és Délvidék ügye is szerves része Kárpát-medencei sorsközösségünknek, és bizony most, hogy elment a legnagyobbak egyike, Udo Ulfkotte, Róla is meg kell emlékeznünk. Annál is inkább, hogy ő egyike azon keveseknek, akik a „politikai újbeszélt” használó politikusok ellen hatékony fegyvert kovácsoltak könyveikkel.

Udo Ulfkotte megunta, hogy egy megtévesztési apparátus része, hogy újságíróként nem írhatja le sem saját véleményét, sem a valóságot, hanem a háttérerők iránymutatása alapján kell dolgoznia. S választotta e rendszer leleplezésével együtt a létbizonytalanságot.

Már volt három infarktusa, de ott a megalapozott gyanú, hogy őt is eltették láb alól. Ulfkotte így írt erről a lehetőségről: „Aki ma a német nyelvű területen újságíróként gazdasági vezetőkkel vagy politikusokkal kapcsolatban bizonyos dolgokról ki akarna pakolni, azt az a veszély kerülgeti, hogy ’összeesküvés-elméleteket szövögetőnek’ gúnyolják. De ez a kellemes változat. A másik? Hogy megölik.”

Márpedig vele mind a két dolog megtörtént, mert a fősodor számára az igazság egyszerűen mellékes, a hivatalos európai politika bármikor képes a napot letagadni az égről, mint amikor azzal érveltek a „szakértők” Berlintől Stockholmig a migránsválság leg­elején, hogy mennyire szüksége van az európai gazdaságnak az illegális bevándorlókra. Holott tudni lehetett, hogy a többség sem nyelvet tanulni, sem dolgozni, sem beilleszkedni nem akar, nem kellett ehhez szociológusnak lenni. A témát egyébként Ulfkotte is feldolgozta a magyarul is megjelent „A menekültipar” című könyvében.

Elvesztettük a legjobbak egyikét. Halála legyen mementó minden önálló véleménnyel bíró ember számára, és figyelmeztessen arra minden percben, hogy az egykor szabadnak hitt nyugat-európai hivatalos média annak a gyilkos rendszernek a része, mely most Európa tönkretételéhez asszisztál, s melynek közvetlenül vagy közvetve Ulfkotte is áldozata.