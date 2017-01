Ez is, az is...

Működik a kézilabda videóbírója, erről többször is megbizonyosodhattunk a franciaországi férfi világbajnokság csoportmérkőzésein. Hogy miért kellett erre 2016-2017-ig várni? Pláne, hogy a videózás ellenére a játékvezetőnek így is maradt bőven lehetősége tévedni, csalni, szubjektíven ítélni? A védő-szabálytalanság és a támadó-szabálytalanság (belemenés) között gyakran parányi különbség van, és az a játékvezetők szeme, szándéka.

Nem működött a két első vb-mérkőzésen a magyar válogatott végjátéka. A németek és horvátok elleni vereség ugyan papírforma, de kis plusszal lehetett volna egy vagy két pont. Így a csoport harmadik helye a legvalószínűbb, de azt sem ingyen adják. Ha sikerül, akkor a 8 közé jutásért ellenfélként a svéd, katari, egyiptomi válogatottból jöhet valamelyik.

A jégen a lányok mutattak szép játékot, az U18-as magyar válogatott a budapesti divízió IA világbajnokságon a franciák és osztrákok biztos legyőzésével a 4. helyen végzett, ami a 12. helyet jelenti a világon, lévén, hogy az elit csoportban nyolc csapat van. Az U18-as nemzeti csapat öt éve nem volt 14. helyezettnél gyengébb a világranglistán, sőt közben szerepelt az elitben, az első nyolc között is. Jó a női utánpótlás is ebben a sportágban.

Időközben lezajlott a Hosszú Katinka „bársonyforradalma”, sokak szerint „darócforradalma”. Ami tény: Katinka és amerikai férje, Shane Tusup elhatározták, hogy gyökeresen átalakítják a Magyar Úszó-szövetséget (MÚSZ). Ezt hol elegánsan, hol keményen, ám következetességgel és könyörtelenül végrehajtották. A házaspárnak és a hónapok során hozzájuk társuló, általuk meggyőzött számos úszónak, edzőnek, szakvezetőnek köszönhetően leváltották a magyar sport egyik legrégebb tisztségben lévő szakvezetőjét, Gyárfás Tamás MÚSZ-elnököt. Az új elnök nevét még tanulgatni kell, ám remélhetőleg Bienerth Gusztáv vezetésével sikeres lesz a 2017-es budapesti vizes világbajnokság, amely a magyar olimpiai pályázat szempontjából is nagyon fontos lehet.

Hosszú Katinka lett 2016 legjobb magyar sportolónője, az európai női rangsorban is első. Sportemberi nagyságát, hozzáállását jól tükrözi, hogy már most készül címvédésre, a 2020-as olimpiára, és kijelentette, ha Budapesten lesz a 2024-es nyári olimpia, ott is rajtkőre áll néhány számban!