Örömét leli-e a télben?

Szabó Csengele, 29 éves, gyermeknevelésin

A legnagyobb örömem bent ülni. Amíg nem voltak gyermekeim, addig sokat túráztunk télen is. Az Istenszékére tett, szép havas tájakon átvezető hosszú és nehéz túránk máig emlékezetes! A hóesésben most is örömöm telik, és még szeretnék a következőkben sízni és túrázni. Szeretem a karácsonyi ünnepeket, de a legfontosabb a családdal tölteni az időt mind télen, mind nyáron.