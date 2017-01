Bezzeg ezelőtt…

Ezek a mai fiatalok! Nézzük meg például mit írt egy kölyök a tulajdon édesapjának. „Ha nem viszel el Alexandriába, akkor nem írok levelet, nem is beszélek veled, de még el sem fogok búcsúzni tőled, és ha elmész Alexandriába, nem fogom megfogni a kezed, és soha többé nem foglak üdvözölni. Ez lesz, ha nem viszel el. De küldj nekem egy hárfát, könyörgök. Ha nem küldesz, nem fogok enni és inni sem. Punktum!” Nos, ez az episztoláris remekmű egy 2000 évvel ezelőtt élt egyiptomi aranyifjú tollából vagy ki tudja miféle írószerszámából származik, milyen jó, hogy a kor erkölcsi csőszei megőrizték elrettentő példaként.

Csúf dolog a rosszhiszeműség, de a túlzott naivság is ártalmas. Máskor jobb volt, máshol, más népeknél satöbbi. A migránsválság alkalmával megtelt az internet cikkekkel, karikatúrákkal, amelyekben az európai fehér ember is gonosz migráns, aki hívatlanul elözönlött távoli országokat, romlást és halált hozva az ott élő egyszerű, de szelíd, békés embe­rekre. (Tehát kussoljunk, mert ugye, mi is mit műveltünk, most csak visszakapunk egy picikét).

Egyfajta fordított rasszizmus van elterjedőben, mi, óvilágiak bolygattuk fel három kontinens édenét. Így lenne? Nem mondom, hogy a gyarmatosítók Teréz anyaként ténykedtek, de ha vasút és ipar jelent meg a bozótban, az nekik köszönhető. Rabszolgatartás volt Afrikában az európai kereskedők előtt is, mert azok nem lasszóval fogták el a négereket, hanem a kikötőkben a helyi rabszolga-kereskedők már várták őket az „áruval”, elnézést a kifejezésért.

És egyáltalán nem volt ott békés élet – Livingstone, a nagy felfedező írja, hogy „vért, vért ” talált mindenütt. Ma is a Boko Haramhoz hasonlítva az Iszlám Állam amolyan helyi üdvhadseregnek mondható. Az amerikai indiánokat illetően pedig – a népművészetükhöz tartozott a festett sátor, de az ellenség skalpja is. Nem kellett Kolumbuszra várjanak, hogy elkezdődjön a népirtás, egész törzsek pusztultak el testvérharcban, később pedig az indiánok előszeretettel szövetkeztek a fehérekkel valamelyik nem szimpatikus törzs felaprítása céljából.

Az ember már ilyen. Egy Botoșani melletti falu polgármesterét majdnem meglincselték, mert nem szervezte meg a szilveszteri kőkorszaki népcirkuszt.