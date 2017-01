A Holzindustrie Schweighofer párbeszédre hívja a de-clic.ro közösséget

A Holzindustrie Schweighofer (HS) támogatja a romániai környezetvédő aktivistákat azon meggyőződésükben, hogy a fenntarthatóság a legfontosabb mozgatóerő kell, hogy legyen minden cselekedetünkben. Ebben a tekintetben erdőink jövőjének biztosítása erkölcsi kötelesség, és fontosabb a törvény által megszabott kötelezettségeknél. A HS már több olyan intézkedést is bevezetett, amelyeknek célja, hogy javítson a vállalat tevékenységén. Ezek többségében az érdekelt felektől kapott, építő jellegű visszajelzések alapján születtek. Vállalatunk a De-Clic közösségét is arra buzdítja, hogy konstruktív párbeszédet folytasson velünk.

Mivel a De-Clic az FSC® döntését hozza szóba, mely szerint próbaidőt szabott meg a Holzindustrie Schweighofer számára, néhány kötődő és idevágó információt szeretnénk megosztani ezzel kapcsolatban: a határozat alátámasztása érdekében az FSC® igazgatói tanácsa (BoD) azt mondja, hogy a Társulási Elvek politikájának nem a büntetés (például a kizárás) a célja, hanem az, hogy tartós fejlődést érjünk el az erdőgazdálkodás és fafeldolgozás területén. Az igazgatótanács úgy véli, hogy a Holzindustrie Schweighofer jó és alkalmas helyzetben van arra, hogy javítson rendszerin, és ezáltal pozitív változást generáljon az egész iparágban. Ilyen megfontolásból döntöttek a próbaidő mellett a vállalat számára, és nem a disszociáció mellett. A Rationale for the FSC BoD decision of ‘probation’ nevű dokumentum a következőket jegyzi meg:

„A romániai erdészeti szektor szisztematikus problémái, amelyek a törvényességgel és a fenntarthatósággal kapcsolatosak jóval túllépik a Schweighofer csoport határait. [...] A Schweighofer csoport fontos szerepet játszhat a probléma megoldásában, lévén, hogy hatással van az országos és regionális piacra.” (p. 3)

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az a független bizottság, amely a vállalatunk elleni panaszokat tanulmányozta, és amely eredetileg a társulás azonnali felbontását javasolta, most „megérti és támogatja az igazgatói tanács döntését, hogy próbaidőre helyezzék a Schweighofer csoportot.” (p. 3)

Meggyőződésünk, hogy a kritikus, de építő jellegű javaslatok segítik azon erőfeszítéseinket, hogy jobbak legyünk. Jelen pillanatban környezetvédő szervezetekkel folytatunk párbeszédet és az a célunk, hogy kiterjesszük ezt a kört, több szervezetet, közösséget, érdekelt felet bevonjunk ebbe a párbeszédbe. Bármilyen konstruktív javaslat fontos számunkra és meghallgatásra talál. Ezt az együttműködésre való felhívást a De-Clic közösséghez is intézzük. Végső soron közösek a céljaink: fenntartható erdőgazdálkodás és nyersanyag felhasználás Romániában! Bizakodással, nyitottsággal, párbeszéddel együtt sikerülni fog!

