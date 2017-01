Örvend-e a hideg, igazi télnek, vagy épp ellenkezőleg, aggódik, esetleg bosszankodik miatta?

Bogdán István, 49 éves, programozó

Azt tartom, ha tél van, akkor legyen tél. Most van az ideje annak, hogy a természet fehérbe öltözzön, a hó pedig csak úgy tud megmaradni, ha egy kis hideg is társul melléje. Örülök a téli időnek, azokért viszont, akiknek nincs meleg otthonuk, vagy a hóvihar fogságában vannak, aggódom. A régi öregek azt mondták, ha jó telünk van, akkor jó nyarunk is lesz. Bár így történne!