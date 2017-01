Örömben mért szeretet

Évek óta visszajárok Szárhegyre. Tudom, hogy ott szeretettel fogadnak, s jó gyönyörködni a ragyogó szemekben, amelyek sok mindenről árulkodnak. Igen, árulkodnak az elhagyatottság, az árvaság keserűségéről, de arról is, hogy igen-igen tudnak örülni, ha valaki szeretettel közeledik feléjük. Gondolom, mindenki kikövetkeztetheti, hogy a Szárhegyen működő Kájoni János Kisházról van szó, amely Böjte Csaba atya hálózatához tartozik, amely tizennégy gyereket fogadott be, de még legalább annyinak a környékről anyagi segítséget és szeretetet ad.

Ám nem csupán a szárhegyiek az adományozók, hanem távolabbi helységekből érkeznek ide sokan kisebb-nagyobb csomagokkal. Évente többször is eljárok hozzájuk, ünnepek alkalmával pedig viszem, szállítom a barátaimtól, környezetemből kikerülő alkalmi csomagokat. S bár én juttatom el ezeket a rendeltetési helyre, mindig továbbítom azt a szeretetet, amelyet a kis csomagok gyűjtői, összeállítói küldenek.

Sokan vannak, akiket immár meg sem kell szólítanom, hogy Szárhegyre készülök. Főleg a sepsiszentgyörgyi Váradi József Általános Iskola tanulóit, pedagógusait, a szülőket illeti nagy elismerés, s külön megköszönöm Incze Melinda tanárnőnek, akivel már tíz esztendeje együtt rendezzük az adományokat, hogy legutóbb is, a karácsonyi ünnepek előtt diákjaival dobozokba rakták az adományozott dolgokat, még azt is megjelölték, melyik doboz körülbelül hány évesnek szól. És jött a Kolozsváron dolgozó gépkocsivezető, az idevalósi Varga Levente, s a Rába Lux cég idekölcsönzött járművével tudtunk minden adományt elszállítani. Talán sikerül megvalósítani azt az ötletet is, amely a Váradi igazgató-tanárától, Fekécs Károlytól indult: megpróbálják vendégül látni az ismeretlenül is megkedvelt szárhegyi gyerekeket.

Horváth Enikő