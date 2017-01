Kormos az egész gárda?

A nyomtalanul eltűnt Sebastian Ghiţă olyant tenyerelt az évek óta gyűlő koromkupacba, hogy szinte az egész felső tízezret ellepte a fekete por. Szinte napról napra beolvasta, hogy milyen jogtalanságokat vittek véghez az erőszakszervek, amelynek ő is tagja volt. Nemigen hittem a Sebi gyerek esti mondókájának, amíg az ex-kormányfő elő nem lépett azzal, hogy a szökevény igazat mond, a kisfilm, amit vele bemutatott, az úgy történt. De néhány nap múlva igazat adott neki a hírszerzőket ellenőrző parlamenti bizottság egyik volt tagja is, de egy ex-hírszerző is, akik első kézből tudták, hogy mi történt a korrupcióellenes ügyészségen, a SRI háza táján, az elnöki palotában, valamint a kormányfői iroda környékén.

Románia főügyésze szerint megkezdték az ügy kivizsgálását, s behívják meghallgatni a szökésben lévő milliomos által megvádoltakat (köztük Codruţa Kövesit, Florian Coldeat, Traian Băsescut). Majd kibogozzák, mi is a valóság. Annyi bizonyos, hogy a főhírszerző és a korrupciós főügyész hallgat, mint a csuka. Eszembe jut, mit írt le Stefano Bottoni történész az olasz korrupciós kampányról. Szinte egy az egyben az ismétlődött meg Romániában. Ott is, itt is a korrupcióellenes ügyész és az amerikai követ között szoros volt a kapcsolat, együttműködött a két elnyomó szerv, és a főcél a politikai rendszer lebontása volt, s amikor ennek hatására a gazdaság döcögni kezdett, ott leállították az akciót. Itt még nem. A létrejött űrben népi vokssal megjelent ott Silvio Berlusconi, itt Liviu Dragnea.

Azt, hogy Románia nem jogállam, már a határokon túl is mind többen veszik észre, pedig igencsak behunyták a szemüket nagyon sok jogtalanságra, mert érdekük az olcsó munkaerő, a nagy piac és az ország kincseinek (arany, fa, kőolaj, színes fémek stb.) kiaknázása és saját zsebre való értékesítése. A Nemzetközi Büntetőbíróságon már ott egy feljelentés, amelyben azt bizonyítják, hogy az ország egy maffiaállam. S ha a Btk. Alkotmánybíróság általi több mint 43 módosítását nem hajtják végre, az ügyészek, bírák nem vonhatók felelősségre a hibás ügyintézések és ítéleteik miatt, valamint az eddigi jogsértések elkövetőit nem számoltatják el, akkor ebből az országból aligha lesz egyhamar jogállam.