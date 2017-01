Szokott-e télen kirándulni?

Savescu Luca, 8 éves, iskolás

Apával elmegyünk sízni, bár mi még csak nézzük őt, vagy addig szánkózunk, míg ő sízik. De szeretünk kirándulni a magas hegyekbe, most hétvégén Azugára utazunk, a múlt hétvégén sem ültünk itthon. Ha nem megyünk messzire, akkor csak úgy szórakozni, szánkózni is kijárunk a város végére, néha pedig sétálunk is egyet-egyet, télen is.