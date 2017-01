Színjáték vagy nemes szándék?

Azt hittem, hogy a romániai közélettel kapcsolatosan már nem érhet minket meglepetés, de már 2017 első napjaiban kiderült, hogy tévedtem. Hiszen bebizonyosodott, hogy ebben a titkosszolgálatok által irányított és a korrupció által fojtogatott országban még mindig előfordulhatnak elképesztő, senki által előre nem látható politikai húzások és játszmák. Ezeket pedig hiába bújtatják törvényes köntösbe az érintettek dörzsölt jogászai, a szándék minden esetben nyilvánvaló: a hatalom megszerzése és birtoklása bármilyen áron!

Legutóbb, pontosabban január 5-én éppen az ombudsman, vagyis a törvények felkent őre szánta el magát egy ilyen lépésre. A tisztséget jelenleg betöltő Victor Ciorbea ugyanis óvást terjesztett be az Alkotmánybírósághoz a kormány működését szabályozó, 2001-ben meghozott, 90-es számú törvény 2. cikkelye ellen, mely kimondja, hogy büntetett elő­életű személyek nem lehetnek a testület tagjai. Cselekedetét a hatalmi ágak közötti egyensúly megőrzésének az alkotmány által is előírt szükségszerűségével indokolja, azonban a körülmények és az időzítés azt sugallják, ismét szerecsenmosdatásról van szó. Pontosabban a jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt Liviu Dragnea miniszterelnökké ütése elől akarják a jogi akadályt elgördíteni. Másképp ugyanis miért lenne sürgős egy 15 esztendeje érvényben lévő törvény felülvizsgálata éppen most?

De ne legyünk borúlátók és türelmetlenek, mert néhány hónap alatt erre a kérdésre pontos választ kapunk. Méghozzá az Alkotmánybíróságtól, melynek megítélésünk szerint egyetlen, az alaptörvénynek is megfelelő döntési lehetősége van: az államelnök, valamint a képviselő- és szenátorjelöltek számára is feltételként szabni a büntetlen előéletet. Ebben az esetben pedig örömmel kérünk elnézést az ombudsmantól, hogy rosszindulatú feltételezésekbe bocsátkoztunk a szándékát illetően. Ha viszont csak a feddhetetlenséget előíró cikkelyt fogják eltörülni, azt jelenti, hogy ezt az országot véglegesen és végzetesen a bűnözők kezére adták. Egy ilyen helyzeten azonban már csak a velejéig romlott rendszert elseprő népharag tudna változtatni.