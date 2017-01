Fiatalként a külföldi vagy a romániai egyetemeket tartja előnyösebbnek?

Dragoş Muntean, 23 éves, egyetemista

A bukaresti Politechnicára járok, angol nyelvű ipari-mérnöki szakra. Az életstílusomat ismerve kockázatosnak találtam, hogy külföldön vágjak neki az egyetemnek. Tanulni, ugyanakkor szórakozni is akarok az egyetemi évek alatt. Barátaimmal beszélgetve hamar kiderült, hogy a külföldi tanulmányok költségesek, sokat kell dolgozni képzetlen munkaerőként. Úgy érzem, az általam választott szakmában az országban is hamar elhelyezkedem, és amúgy is szabadúszóként képzelem el a jövőmet.