Ne fojtsa magába!

Kicsiny hazánkban „defect” az egész rendszer! – ez jutott eszembe a kiírás láttán. Amúgy jó lenne odavésni apróban (ha csak egy koszos kartonra kiírt szövegre futotta a hivatalnak), hogy a parkoló sofőrök ilyenkor mit tegyenek. Keressenek más automatát az utcasoron, vagy parkoljanak fizetés nélkül? – írja sepsiszentgyörgyi olvasónk, aki a Csíki utcában kapta lencsevégre a meghibásodott automatát.

• Szilveszterkor nemcsak a kutyák, macskák rémültek halálra a petárdáktól, hanem sok idős ember is. Bardocon is úgy tudott bulizni egy fiatal csoport, hogy egész éjszaka dobálták be a szomszédba a nagylövetű petárdákat. Szégyen, és erősen sajnálom, hogy felnőtt egyetemistáknak csak ennyi eszük van.

• Valaki tudna magyarázatot adni? Szilveszterkor este 11 után tárcsáztam a 112-t, mivel a szomszédomban levő fiatalok petárdákat dobáltak az udvarunkba, és nem akartam erővel járni a végére, gondoltam, jelentem. A szolgálatos azt felelte, sajnos, szilveszterkor meg van engedve, semmit nem tehetnek. Megköszönte, hogy jelentettem, hozzám pedig reggel 6-ig dobálták a petárdákat.

• Egy olyan kérdéssel fordulok a „speciális építkezés-felügyelési osztály ellenőrei” felé, hogy az őrkői cigánytanyán mikor jártak legutóbb építkezési engedélyeket ellenőrizni?

• Csak óvatosan a petárdák betiltásával! A népeken uralkodó, zsarnokoskodó rezsimek féltik hatalmukat, le akarják teljesen fegyverezni a népeket, hogy azoknak ne maradjon semmi potenciális fegyver a kezükben, amivel esetleges lázadás alkalmával szembeszállhatnak az elnyomókkal.