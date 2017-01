Kinek a kezében van a kormánykerék?

Kiizzadták: megvan a kormány, sőt, miután tagjai letették a hivatali esküt, azonmód meg is tartották az első kor­mány­ülést. Hogy ne érhesse szó a ház elejét, úgy tettek, mint akik nagyon akarnak kormányozni. Igaz, legalábbis a rossznyelvek szerint, a PSD elnökén kívül alig van, aki részleteiben is ismerné a kormányprogramot. Erre maga az államelnök is kitért a beiktatáson mondott rövid, ironikus célzásokkal tarkított beszédében. És arra is, hogy a kampány során tett ígéreteket illik betartani. Mit mondjak? Majd meglátjuk... Még nem tudok egyetlen kormányról sem, amely maradéktalanul betartotta volna ígéreteit. Talán majd most...

A kormányalakítás kapcsán a leggyakrabban elhangzott kérdés a következő volt: meddig terjed majd a miniszterelnök önálló cselekvési lehetősége? Nos, a kérdésre nem kaptunk megnyugtató választ. Minden jel arra mutat, hogy a miniszterelnököt a pártszékházból irányítják majd, magyarán: Grindeanunak mindössze a politikai stróman szerepét szánták. A tárcák szétosztása után nyilvánvaló, hogy a legfontosabb területeket a pártelnök bizalmi emberei irányítják, őket meg ki más, mint Dragnea.

Ezek szerint Liviu Dragnea a román politikai élet jelenlegi erős embere, pártelnökként nemcsak a választást nyert PSD-vel, hanem az alsóház elnökeként a törvényhozást, sőt, strómanja által a kormányt is ellenőrzi. Ennyi hatalom nem sok politikus kezében összpontosult az utóbbi időben. Az egykori vidéki kiskirály ilyen platformról indulva a legfőbb kihívója lehet majd Johannisnak. De hát az még odébb van, addig még sok víznek kell lefolynia a Dîmbovițán...

Nem tisztázott azonban, a miniszterelnöknek van-e valamiféle kötődése a hírszerző szolgálatokhoz, s ha igen, milyen természetű... Ez pedig komoly aggodalmakra ad okot. Mindenesetre hajlok arra, hogy az exállamelnöknek adjak igazat, aki szerint senki nem jön ki olyanként ama intézet kapuin (a hírszerző szolgálat mesterképzője, románul: Academia de Informații – szerk.) –, mint amilyenként oda belépett... Márpedig neki tudnia kell, mit beszél.