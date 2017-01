Tízezer anyaországi szilveszterezett Székelyföldön, sokan járnak a Gyimesekbe, ahol élvezhetik a disznóvágást és a biztonságot. Európa nagyvárosaiban példátlan készültségben búcsúztatták az óévet. Mégis történt baj, Isztambulban és több helyen robbantottak, sokan nem érték meg a kívánt békés, boldog új esztendőt. Még vannak, akik olyan helyre mernek egyáltalán menni, ahol sokan vannak. Végre Merkel is kimondta, mi az igazi kihívás, tovább nem fojtja magába. Zűrös a világ, elszabadult a pokol. Mégis nyugtatnak, jól van, ahogy van. Nekik.

Budapesten figyelmeztették a gazdikat, vigyázzanak az állataikra, sokan megrészegedtek, magukra sem tudtak vigyázni, kutyák-macskák mentek világgá ijedtükben, petárdák miatt.

Éjfél előtt a Hír TV vitaműsora, amelyben a legszélsőségesebb vélemények is elhangozhatnak. El is hangzottak, most is, a színvonal nem volt egetverő, bár rádiós műsorvezetőtől polihisztorig volt ott művész, volt képviselő, újságíró. A hat meghívott közül öt szidta Orbánt, egy próbálta védeni. A vita nem fajult tettlegességig, mint nemrég, amikor adásban a Gój motorosok vezetője egy pohár vizet egy publicista képébe öntött.

„Ez a ti bajotok, ez a kurva kirekesztés, ezért mentek a történelem süllyesztőjébe” – diagnosztizált és jósolt egy demokrata politikus.

A műsor elterelte a figyelmemet, nem vettem észre, hogy 2016 egy másodperccel tovább tartott. A föld valódi forgási sebességét kiegyenlítették az atom­órák által mért idővel. Vajon ez az év rövidebb lesz? Nem ezen múlik, hogy az igazságot a láttatott világtól nem tudjuk megkülönböztetni. Új eszméket kell befogadnunk, melyeket az ősi tudás ismert, de elfelejtettük. A kvantumfizika ébresztőt fújt. A megszokott világképünkhöz ragaszkodunk, pedig téves. Az új év jó alkalom, hogy felébredjünk. A gondolat teremtő erő, egy sem vész el, összeadódik. Úgy működünk, mint az univerzum, csak kicsiben, saját életünk teremtői vagyunk, befolyásolni tudjuk a világot. Tőlünk kitelik.