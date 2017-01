Semjén „támadása”

Felmérések támasztják alá, hogy a megkérdezettek jelentős hányada Magyarországot tartja Románia és a román nép legfőbb ellenségének. Eme sanda szándékossággal is táplált ellenségeskedés gyökerei a XVIII. századig nyúlnak vissza. A magyarellenesség a román politika állandója, egy olyan adu a mindenkori hatalom kezében, amelyet bármikor elő lehet rántani: a hatás nem marad el.

A román külpolitika alapelve, hogy lehetőleg semmit sem szabad engedni a magyar kéréseknek, ha pedig olyan kedvezőtlenek a „környülállások”, akkor mindent meg lehet ígérni, hiszen az még nem kötelez semmire, főleg az ígéretek betartására nem. A különösen hajlékony, utánozhatatlanul kreatív román diplomácia mindig is kiváló volt abban, hogyan lehet ha nem is elfogadható, de mégiscsak magyarázatot találni a szó- és szerződésszegésekre. Magyar-román viszonylatban különösen. Igaz, ehhez kedvező helyzetet teremtett a rendre baleknek bizonyuló magyar fél is. Lásd a „merjünk kicsik lenni” irányelv szerint alakult magyar külpolitika „eredményeit”.

Némileg változott a helyzet, mióta az Orbán-kormány vezeti Magyarországot. Budapest nemzetpolitikai törekvései, a miniszterelnöknek a magyar érdekek melletti következetes EP-beli kiállásai, az Európa föderalizálását erőszakoló, egyébként senki által meg nem választott brüsszeli vezetőkkel szembeni karakteres fellépései igencsak irritálják Bukarestet. Különösen a magyar kormánytagok sorozatos erdélyi látogatásait nézik ferde szemmel, s olykor Románia feldarabolását előrevetítő rémisztő veszélyeket vizionálnak e látogatások mellé.

Alig csitult el Szijjártó Péter külügyminiszternek a december 1-jei román nemzeti ünnep kapcsán elhangzott kijelentése, máris újabb eset borzolja a kedélyeket. Ezúttal Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Kossuth Rádió Határok nélkül című műsorának adott interjújában elhangzottak okán folyik a hangulatkeltés. A magyar miniszterelnök-helyettes annak a véleményének adott hangot, hogy Romániában „koncepciós alapon” érik támadások a magyar közösségi vezetőket, ami ellen „a leghatározottabban fel fognak lépni”. Ezt értelmezte a román hatóságok elleni támadásként a most hatalomra került román párthoz köthető hírportál.