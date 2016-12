Az egyik ismerősöm közzétett egy fotót a Facebookon: a kézdivásárhelyi rendőrség előtti átjárón parkol a fehér rendőrfurgon. Ismerjük be, sajnos egyre gyakrabban látni ilyent, vagyis hogy pont azok hánynak fittyet a törvényekre, szabályokra, akiket azért fizetnek az adónkból, hogy védjék, betartassák azokat.

Nem ez eset miatt határoztam el, hogy levelet írok az újságba, hiszen tévedni emberi dolog, biztos sietett az illető egyenruhás, nem kapott máshol helyet, egyszer elnézhető neki. Velünk is előfordul(hat), hogy ott parkolunk az autóval, ahol éppen nem szabad, és jól esik (vagy esne), ha legalább egyszer elnéző lenne a rend őre.

Valójában azon ment fel a pumpám, ahogyan az egyik illetékes – egy bizonyos A. I., aki, gondolom, érintett az ügyben – a Facebook-pellengért kezelte. A hatalmát (vagy talán butaságát) fitogtató rendőr azt írta a fotó alá: „Cu placere, si alta data!!!” Így, három felkiáltójellel, ékezetek nélkül. Vagyis hogy szívesen, máskor is. Magyarra lefordítva: akár be is kaphatjuk, úgy sem tud senki semmit tenni ellene, a jelenség ellen, mert ő a rendőr, és ha neki tetszik, akkor ő úgyis odaáll, ahová akar.

Hogyan engedi meg magának, hogy ilyenfajta stílusban válaszoljon egy ilyen nyilvánvaló szabályszegésre? Ide jutottunk? Csakis onnan eredezhet ez a fajta szemtelenség – az adófizető, törvénytisztelő polgár szembeköpése –, hogy azt felsőbb szinten elnézik neki, talán még meg is veregetik a vállát érte, hogy „Bravó, Ionică! Jól megmondtad nekik, mutassuk meg, hogy ki itt az úr!”

Vajon mit lép erre a rendőrség? Beidézik-e dorgálásra az illető rendőrt, vagy beküldik a szolgálatost a szerkesztőségbe, hogy nézzen utána, ki is írta azt a levelet…

Báthor Zsolt, Kézdivásárhely