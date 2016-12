Sátáni ajándékcsomag

Karácsony tájékán egyre jobban kiszorul a szívekből és lelkekből az irigység, a harag és a gyűlölet, hogy átadja helyét az adakozásnak, a jóindulatnak és a szeretetnek. Vannak azonban olyan megátalkodott gyűlölködők, akik ilyenkor is mások kisemmizésén, megalázásán és ellehetetlenítésén fáradoznak.

Sajnos közéjük tartozott, és jelenleg is közéjük tartozik az Erdély fölött 98 esztendeje fennhatóságot gyakorló bukaresti hatalom is. Politikai színezettől eltekintve, egyetlen állandója van a román belpolitikának, ez pedig az erdélyi magyar jelenlét mihamarabbi megszűntetése. Ennek elérése érdekében pedig bármire képesek, még a krisztusi eszmék megcsúfolására is. Mi más lenne ugyanis a székely nép pénzéből és verejtékével felépített sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium jogtalan visszaállamosítása, és e lépés felülvizsgálási kérelmének az elutasítása? Vagy az egykori irgalmas rendi tulajdonban lévő nagyváradi pénzügyi palotáé? Mert sem a mások javainak eltulajdonítása, sem azok bitorlása, de még visszaszolgáltatásának a megtagadása sem tartozik a keresztény erények közé. És mindez nem valamelyik szélsőséges iszlám államban esik meg a keresztény közösséggel, hanem a magát mélyen vallásosnak hirdető Romániában történik, a fennhatósága alá kényszerített magyar nemzetrésszel. Ráadásul a ránk nézve lesújtó döntések közlését aljas módon éppen adventre időzítették, nyilván nem véletlenül.

Angyaljárás helyett tehát ördögjárás volt az erdélyi magyarok körében, és maga a sátán hozott nekünk hazugságokba gondosan becsomagolt „ajándékot” Bukarestből. Lelkük rajta, ha ők úgy gondolják, hogy ezt velünk következmények nélkül megtehetik, mert elfeledték, vagy nem akarják tudomásul venni, hogy a bűnök az égben nem szoktak feledésbe merülni, és a minket részükről ért teméntelen igazságtalanságot ott majd egyszer számon fogják kérni. Éppen ezért nekünk az a dolgunk, hogy vonjuk szorosabbra a sorainkat, és ne egymás ellenébe, hanem egymásért munkálkodjunk, ehhez Isten segítségét kérve.