Angyaljárás – örömforrás

Kijelenthetem, a lelki töltekezés legszebb alkalma kisgyermekkoromban az angyalvárás volt. Ahhoz, hogy a kisfiú ezzel kapcsolatos élménye tökéletes legyen, minden bizonnyal az alapos előkészítésen sok múlott: családi beszélgetések kezdeményezése, amelyeknek „véletlenül” a gyermek is tanúja lesz, aztán mint érdekelt felet (!), őt magát is bevonták ezekbe az esti beszélgetésekbe. Az angyalnak írt levelet már maga a kisfiú „adta fel”, s ő is ellenőrizte, hogy reggelre vajon eljutott-e a Címzetthez.

Titokban elkészült apja műhelyében a karácsonyfatalp, késő esténként, mikor már mélyen aludt, s angyalokkal álmodott a gyermek, cérnából kis kötések kerültek a fényes sztaniolpapírba csomagolt szaloncukorkákra, ezüst vagy bronz színűre festett diókra, fenyőtobozokra, csillogó gömböcskékre. Közel volt a falu fölé emelkedő Perkő, onnan származott az illatos és erőteljesen zöld színű közönséges lucfenyő, a piros alma pedig megtermett mindig a kertben.

Csillog, tündöklik és illatozik a fiatal fenyő szobánkban minden évben, ágai a rárakott súlytól hajlanak. A szent estén kis színes gyertyák égnek ágain, s csillagszóró ejti bámulatba az amúgy is átszellemült kisfiút. Meggyőződése, ilyet csakis angyal készíthetett. És valóban, ekkora élményt csakis angyali kezű s lelkületű édesanya szerezhetett gyermekének. Köszönet ilyen élményért nem is önthető szavakba később sem, de ha majd felnőttként a saját gyermekét hasonló élményben részesíti, akkor tán érezhet elégtételt…

A szent estén, mire szépen besötétedett, minden évben megtalálta házunkat az angyal. Valahogy annak a napnak a délutánjára maradt mindig a hajvágás. Hivatásos borbély akkor még nem volt a falunkban – nyár idején nagynéha kerékpáron érkezett egy tájidegen magyar nyelvet beszélő kontár mester, akit szavajárásáról Ugyebárnak neveztek el –, de akadt mindenik falurészben egy-egy rátermett férfi, aki katonaság vagy éppen háborús fogság ideje alatt gyakorolta a hajnyírást és borotválást.

Egy hozzánk közel eső utcában lakott Gyula bácsi, a mi borbélyunk. Szelíd lelkű, kisgyermeket is megnyerő természetű legényember volt. Szívesen ültem keze alá, mert munkájában elővigyázatos volt, kézi nyírógépe úgymond nem húzott. Lassan, türelemmel forgolódott „ügyfele” körül, s a keze nyomán csak dicséretes frizurák készültek.

Azon a jeles napon mintha még lassabban ment volna a munka az alkalmi műhelyben, éppenséggel ráérősen dolgozott. Beszélni is többet beszélt. Másrészt pedig a nagyobb fiúkat s a felnőtteket előnyben részesítette. A kisfiúra utolsónak került sor. Akkor már jócskán szürkülödött. Tán ez a legalkalmasabb óra, hogy szétnézzenek az udvarban, nem indult-e el az angyal…

Havas az udvar, a kert, a háztetők, a fák, halvány lámpafények szűrődnek már ki a házak ablakain, s árnyak mozdulnak itt is, ott is. Egy-egy csengőhang is hallatszik néha-néha a nagy csendben. De ha távolabbra nézünk a korai alkonyatban, ebben a decemberi havas derengésben, a falu fölötti Perkő oldaláig látni, igaz, már eléggé homályosan.

A távolt vesszük tehát most szemügyre. Nehezen, de kivehetőek még öreg erdei fenyők nagy koronái, s a törpe borsikafenyők csúcsban végződő alakjai is derengenek. Mintha meg-megmozdulna közülük egyik-másik, hol itt, hol ott. Bizony, az angyal igyekszik be a faluba immár… Induljunk, sürget ezúttal Gyula bácsi, nézzük meg, jött-e meg hozzátok!

S a kisfiúval kézenfogva lassan indul Gyula bácsi a havas, sötét utcán, s ami otthon vár rá, az maga a csoda. Eljött az angyal, hozta a karácsonyfát s valami kimondhatatlan örömöt ezáltal! Látni viszont senki sem látta! A nagymama is csak mint tanúságtevő mondott annyit, hogy ő éppen ment a kútra ví­zért, amikor valami nagy suhogást hallott a ház körül, de mire beért a veder vízzel a szobába, már senkit nem talált. A kisfiú sem. A csoda viszont megtörtént, kézzelfogható s látható jele a karácsonyfa. Várakozása beteljesedett, a Tökéletesség érzésével telt be egész lénye. Nemhiába járt az angyal!