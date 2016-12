Mit vár az elkövetkező esztendőtől? Mit szeretne leginkább, ha megvalósulna?

Tordai Iluska, 58 éves, nyugdíjas

Nem akarok dúskálni gazdagságban, de legyenek az új évben is olyan napjaim, mint eddig is sokszor, melyek aranyként tündökölnek. Nagyon szeretném, hogy népünk, nemzetünk szívében a gyűlölködés helyét a szeretet, a gyanakvás helyét a bizalom, a széthúzás helyét az összetartás vegye át. Lássuk meg egymás jó szándékát, legyen erőnk szeretni, a nehézségek közepette is ölelni, simogatni. Fiataljaink térjenek haza szülőföldünkre, legyen jó nekik itt élni.